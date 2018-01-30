Abd'de Apple'a Soruşturma İddiası
İzmir Ticaret Borsası Meclis Toplantısı
Antalyaspor, Samuel Eto'o'nun Takımdan Ayrıldığını Duyurdu
Afrin'de Bir Köy Daha Temizlendi
Florentin Pogba, Süper Lig Ekibi Gençlerbirliği'ne Transfer Oluyor
Soçi'de Sonuç Bildirgesi Açıklandı
Üç Büyük Amerikan Şirketi Birlikte Sağlık Sektörüne Giriyor
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
Trabzonspor'da Burak Yılmaz 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
Badou Ndiaye Sağlık Kontrolleri İçin İngiltere'ye Gitti
Dto İzmir Şubesi Meclis Toplantısı
Deniz Naki'nin Futboldan Men Edilmesine Neden Olan Süreç
2017'de Transfere 6,37 Milyar Dolar Harcandı
Erkan Zengin, Aytemiz Alanyaspor'a İmzayı Attı
Ünlü Fransız İş Adamı Okyanusta Kayboldu
Arçelik'in Net KâRı Beklentinin Altında Gerçekleşti
İphone X Se Ve Fazlası Geliyor
Beşiktaş'a Gidiyor Denen Eto'o, Galatasaray'la Anlaşmak Üzere
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Carole'ün Dönmesine Karşı Çıktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Oğuzhan'la Görüştü: Senden Memnunum

Afrin'de Bir Köy Daha Temizlendi

AFRİN'DE BİR KÖY DAHA TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki Alkana köyünü PYD/PKK'dan arındırdı.

Tarih : 30 Ocak 2018, 22:30
Puan Ver : Afrin'de Bir Köy Daha Temizlendi(6/10)2

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki Alkana köyünü PYD/PKK'dan arındırdı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afrin  De  Bir  Köy  Daha  Temizlendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER