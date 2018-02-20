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Afrin'de aynı gün şehit düşen 12 askerin intikamını SİHA aldı!

AFRİN'DE AYNI GÜN ŞEHİT DÜŞEN 12 ASKERİN İNTİKAMINI SİHA ALDI!

Raco'da sivillerin arasına karışan teröristlerin saldırıları ve ATAK helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 12 askerin intikamı, SİHA ile alındı. Kaçan 70 terörist öldürüldü.

Tarih : 20 Şubat 2018, 08:40
Puan Ver : Afrin'de Aynı Gün Şehit Düşen 12 Askerin İntikamını Siha Aldı!(7/10)3

Afrin'de Raco Dağı'na ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yapılan saldırı ve ATAK helikopterinin kırıma uğraması sonucu aynı bölgede bir günde 12 şehit verdiğimiz acı olayın ayrıntıları her geçen gün biraz daha netlik kazanıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre; Terörist örgütün TSK'ya çok daha ağır kayıp verdirmek üzere yaptığı sinsi planın, milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bertaraf edildiği ortaya çıktı.

SİHA'LAR MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgiye göre, terörist unsurların saldırısı, bölgede bulunan insansız hava araçları (İHA) tarafından tespit edildi. Bölgeye hızla helikopter kolu gönderildi. Ancak terörist sayısı hayli fazlaydı. Bunun üzerine bölgede uçan Bayraktar SİHA'lara talimat verildi. Helikopterin kırıma uğramasının ardından alçak uçuş yapan silahlı insansız hava aracıyla olaya müdahale edildi.

BULUT ALTINA İNİP BOMBA YAĞDIRDI

Olması gereken yükseklikten aşağıya, bulut altı seviyesine indirilen Bayraktar SİHA, gördüğü terörist hedefleri bombaladı. 34 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki keşif İHA'larının izlediği terörist unsurlar da kaçamadı. İHA'larca koordinatları bildirilen unsurlar, F-16 savaş uçaklarıyla vuruldu. Bu operasyonlarla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70'e yükseldi.

HAİN PLAN ÇÖKTÜ

Bayraktar SİHA'nın riskli müdahalesi olmasa, terörist örgütün TSK'ya çok daha ağır kayıp verdirmek üzere yaptığı alçak planı başarıya ulaşacaktı. Askeri kaynaklar, alınan inisiyatifle saldırının hem en az kayıpla atlatıldığını, hem de çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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