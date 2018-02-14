AFRİN'DE ASKERİ ÜS KURULUYOR! İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Darmık Dağı'na askeri üs yapılması için çalışmalar başlatıldı.
Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Askeri ve ÖSO güçlerinin yoğun çatışmalar sonucu PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerinden temizlediği Darmık Dağı'na askeri üs yapılması için çalışma başlatıldı.
KEPÇELER ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Kepçeler dağı yararak yol yaparken dağın tepesine çıkarılan kırıcılar ise teröristlerden geriye kalan beton kuleler ile tüneller ve mevzileri yıkıyor. Bölgenin en yüksek notlarından biri olan Darmık Dağı'ndan Afrin'in rahatlıkla görülebildiği öğrenildi.
ASKERİ ÜS KURULACAĞI İDDİA EDİLDİ
Temizlik ve yol yapım çalışmaları tamamlandığında dağın üzerine tank, obüs, hava savunma sistemleri, çok namlulu roketatarlar (ÇNR) yerleştirileceği iddia edildi. Türkiye tarafından kurulacak askeri üs sayesinde Afrin'deki terör hedeflerinin daha rahat bir şekilde imha edileceği ve bununla birlikte bölgenin kontrol altında tutulabileceği belirtildi.
TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN RESMİ VURULMUŞTU
Terör örgütü üyelerinden temizlenen Darmık Dağında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posteri şeklinde sözde anıtı bulunuyordu. Bu yapı da Türkiye'nin düzenlediği hava saldırısında imha edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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