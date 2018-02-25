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AFRİN'DE 5 NOKTA TERÖRDEN TEMİZLENDİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2018'İ BULDU


Afrin'de 5 Nokta Terörden Temizlendi, Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 2018'i Buldu
Tarih : 25 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Afrin'de 5 Nokta Terörden Temizlendi, Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 2018'i Buldu(5/10)1

Zeytin Dalı Harekatı 37. gününde başarıyla devam ederken, TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını güncelledi.

5 NOKTA TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Yapılan açıklamaya göre operasyonun ilk gününden beri 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ayrıca TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerini teröristlerden temizledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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