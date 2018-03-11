AFRİN YOLUNDAKİ STRATEJİK HAVALİMANI VE 8 KÖY DAHA ELE GEÇİRİLDİ
TSK ve ÖSO, Afrin'de 8 köyü daha teröristlerden temizledi. Cinderis-Afrin yolunda stratejik önemdeki Bableit Havaalanı terör örgütünden arındırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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