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AFRİN YOLUNDAKİ STRATEJİK HAVALİMANI VE 8 KÖY DAHA ELE GEÇİRİLDİ


Afrin yolundaki stratejik havalimanı ve 8 köy daha ele geçirildi
Tarih : 11 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Afrin Yolundaki Stratejik Havalimanı Ve 8 Köy Daha Ele Geçirildi(5/10)1

TSK ve ÖSO, Afrin'de 8 köyü daha teröristlerden temizledi. Cinderis-Afrin yolunda stratejik önemdeki Bableit Havaalanı terör örgütünden arındırıldı.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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