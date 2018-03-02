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Afrin yolundaki en kritik nokta Raco'ya operasyon başladı!

AFRİN YOLUNDAKİ EN KRİTİK NOKTA RACO'YA OPERASYON BAŞLADI!

Afrin Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah namazının ardından başladı. ÖSO birlikleri, Raco çevresindeki 2 köyü aldı.

Tarih : 02 Mart 2018, 11:10
Puan Ver : Afrin Yolundaki En Kritik Nokta Raco'ya Operasyon Başladı!(8/10)4

Afrin'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı belirtildi.

SABAH NAMAZINDAN SONRA HAREKETE GEÇTİLER, İKİ KÖYÜ ALDILAR

Sabah namazından sonra operasyon için harekete geçen ÖSO birliklerinin Raco çevresindeki 2 köyü aldığı belirtildi. ÖSO birliklerinin Raco'ya ilerleyişi DHA Muhabiri İrfan Sapmaz tarafından görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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