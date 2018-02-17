Beşiktaş, Talisca İçin İtirazda Bulunacak
Ivana'dan Erdoğan'ı Eleştirenlere Sert Sözler: Ne İstiyorsunuz
Neslihan Atagül Boşanma İddialarına Son Noktayı Koydu!
Survivor'da Nefes Kesen Dokunulmazlık Oyunu! Bir İsim Adadan Ayrılıyor
Evlenecek Çiftlere Müjde! Devletten 55 Bin Liralık Destek
İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü, 2 Yaralı
Nihat Doğan Kazanınca Rakibinin Üzerine Yürüdü
Suriye'den Atılan Roket Mutfağa İsabet Etti!
Cıa'den Skandal Seçim İtirafı: Karıştık!
Yine Ezber Bozdu: Fransız İhtilali Tuz Yüzünden Çıktı!
Osmanlı'nın Kalbiydi! Ata Yadigarı Hazineler Gün Yüzüne Çıktı
Fbı Ve Facebook Anlaştı! Göz Açtırmayacaklar
Bakan'dan Dikkat Çeken Sözler: Çılgınlık Yaptık!
Fenerbahçe'den Alanyaspor'a Farklı Tarife!
Özel Harekatın Mühimmat Deposunda Patlama!
İngiliz Başbakan'dan Ab'ye Terör Çağrı: Ortak Strateji Belirlemeliyiz
Fenerbahçe'yi Yıkan Haber! Yıldız Futbolcu Beşiktaş Maçında Yok
İran Abd'ye Meydan Okudu: Kürt Bölgelerine Sızmasına İzin Vermeyeceğiz!
Erdoğan, Yardımcısının Nikah Şahidi Oldu
Kuzey Irak'a Hava Harekatı! Terör Yuvaları Yerle Bir Edildi

AFRİN VE HAKKARİ'DEN ACI HABER: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU


Afrin ve Hakkari'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu
Tarih : 17 Şubat 2018, 20:00
Puan Ver : Afrin Ve Hakkari'den Acı Haber: 2 Askerimiz Şehit Oldu(8/10)4

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. TSK, Zeytin Dalı Harekatı ise 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/ Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afrin  Ve  Hakkari  Den  Acı  Haber  2  Askerimiz  Şehit  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER