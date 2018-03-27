AFRİN ŞEHİTLERİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU, İKİ İLE ATEŞ DÜŞTÜ
Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki Mehmetçik'in kimlikleri belli oldu.
Saldırıda uzman çavuşlar Veysel Temel ile İbrahim Imış şehit düştü.
KÜTAHYA'YA ATEŞ DÜŞTÜ
Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehadet haberini askeri yetkililer Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler Köyü'nde oturan ailesine verdi. Şehidin cenazesi bugün öğleyin askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilecek. Şehit uzman çavuş Temel için ikindide Altıntaş ilçesi Genişler Köyü'nde cenaze töreni düzenlenecek. Temel, törenin ardından Genişler Köyü'nde toprağa verilecek.
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN İKİ ÇOCUĞU VAR
Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın şehadet haberi ise, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki baba evine ulaştı. Imış'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.İbrahim Imış evli ve iki çocuk babasıydı. Veysel Temel'in ateşi Kütahya'ya düştü.
Kaynak: haberinburada
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