İstanbullular Şemsiyeleriniz Unutmayın! Öğleden Sonra Sağanak Geliyor
Çöken Yürüyen Merdivende Sıkışan Yolcu, İlk Kez Konuştu
Aykut Kocaman: Artık Savunma Yok, Hücuma Başlıyoruz
Hükümetten S-400 Açıklaması: F-35 Alımını Etkilemez
600 Bin Lira Ödüllü Terörist Öldürüldü, Boynundan Haç Kolyesi Çıktı
Acı Haber Amanoslar'dan Geldi: 1 Askerimiz Şehit Düştü
Ab'nin Skandal Ege Çıkışına Bahçeli'den Sert Tepki!
İftira Atıp 17'lik Gencin Ölümüne Neden Olan Kız Gözaltında
Abd Okullarındaki Irkçı Ayrımcılığın Seyrini Değiştiren İsim Hayatını Kaybetti
Seda Sayan'dan Kendisine Aşağılık Kadın Diyen Ak Partili Başkana Suç Duyurusu
Afrin Şehitlerinin Kimlikleri Belli Oldu, İki İle Ateş Düştü
Onlarca Yunus Karaya Vurarak Can Verdi
Hırsız Balkondan Girdi, Uyuyan Kadının Boynundan Kolyesini Kopardı! Kamera Kayıttaydı
Cenk'i Alan İngilizler, Gözünü Oğuzhan'a Dikti
Acun Çok Sinirlendi: Hevesim Kaçarsa Yurt Dışında Yaşarım
Taksilerin Tepe Lambalarının Rengi Değişiyor
Avm Faciasından Kahreden Detay! Mesaj Atmışlar: Anne-Baba Yanıyoruz
Polis Ve Askerlerin Bulunduğu Araç Şarampole Yuvarlandı!
Soma Maden Faciası Davasında Mahkeme Sabotaj İddialarına İtibar Etmedi
Başbakan'a Güvence Verdi: Türkiye'ye Saldırmalarına İzin Vermeyiz!

AFRİN ŞEHİTLERİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU, İKİ İLE ATEŞ DÜŞTÜ


Afrin şehitlerinin kimlikleri belli oldu, iki ile ateş düştü
Tarih : 27 Mart 2018, 11:10
Puan Ver : Afrin Şehitlerinin Kimlikleri Belli Oldu, İki İle Ateş Düştü(7/10)3

Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki Mehmetçik'in kimlikleri belli oldu.

Saldırıda uzman çavuşlar Veysel Temel ile İbrahim Imış şehit düştü.

KÜTAHYA'YA ATEŞ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehadet haberini askeri yetkililer Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler Köyü'nde oturan ailesine verdi. Şehidin cenazesi bugün öğleyin askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilecek. Şehit uzman çavuş Temel için ikindide Altıntaş ilçesi Genişler Köyü'nde cenaze töreni düzenlenecek. Temel, törenin ardından Genişler Köyü'nde toprağa verilecek.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN İKİ ÇOCUĞU VAR

Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın şehadet haberi ise, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki baba evine ulaştı. Imış'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

İbrahim Imış evli ve iki çocuk babasıydı. Veysel Temel'in ateşi Kütahya'ya düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afrin  Şehitlerinin  Kimlikleri  Belli  Oldu  İki  İle  Ateş  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER