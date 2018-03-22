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Afrin şehitlerinin kimlikleri belli oldu! 3 şehre ateş düştü

AFRİN ŞEHİTLERİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU! 3 ŞEHRE ATEŞ DÜŞTÜ

Afrin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerin kimlikleri belli oldu. Şehit askerlerin sözleşmeli erler Muhittin Talha Çalışkan, Gökhan Güllü ve Hasan Kadir Demiral'ın olduğu belirtildi.

Tarih : 22 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Afrin Şehitlerinin Kimlikleri Belli Oldu! 3 Şehre Ateş Düştü(10/10)6

Afrin'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerin kimlikleri belli oldu. Şehit askerlerin sözleşmeli erler Muhittin Talha Çalışkan, Gökhan Güllü ve Hasan Kadir Demiral'ın olduğu belirtildi.

EVİNİN DUVARINA TERTİBİNİ YAZDI

sözleşmeli er Muhittin Talha Çalışkan'ın (22) Antalya'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin cenazesi, yarın Burdur'da toprağa verilecek. 1.5 yıldır sözleşmeli er olan Muhittin Talha Çalışkan'ın, vatani görevini yapmadan önce evinin bahçe duvarına adının baş harfleriyle birlikte '96/2 MTÇ' yazdığı görüldü. Aslen Burdur Bucaklı olan ve Antalya'da oturan şehidin babası Arif Çalışkan'ın, 5 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

3 GÜN ÖNCE MEMLEKETİNE GİTMİŞ

Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü'nün (25) acı haberi, Tokat'ın Turhal ilçesindeki baba ocağına kor gibi düştü. Acı haber, Celal Mahallesi'nde oturan anne Naciye ve baba Şahin Güllü'ye İlçe Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Geniş ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Güllü'nün ailenin iki çocuğundan küçüğü olduğu, izinli olarak geldiği memleketinden 3 gün önce tekrar Afrin'e gittiği öğrenildi.

3 KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜ VE BEKAR

Şehitlerden piyade sözleşme er Kadir Hasan Demiral'ın Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan annesi Döne Demiral'a acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 3 kardeşin en büyüğü ve bekar olan şehidin babası ile annesinin ayrıldığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Antakya'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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