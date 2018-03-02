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AFRİN ŞEHİTLERİNİN ATEŞİ İZMİR VE KASTAMONU'YU YAKTI!


Afrin şehitlerinin ateşi İzmir ve Kastamonu'yu yaktı!
Tarih : 02 Mart 2018, 01:00
Puan Ver : Afrin Şehitlerinin Ateşi İzmir Ve Kastamonu'yu Yaktı!(6/10)2

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın İzmir'e, Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in Kastamonu'ya, Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un Konya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un Isparta'ya acı haber ulaştı.

ŞEHİT ATEŞİ İZMİR'E DÜŞTÜ

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda kırsalda çıkan çatışmada şehit olan Uğur Palancı'nın (28) İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini emekli polis baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı'ya verdi. Aile gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları da taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve sokağındaki diğer evlere Türk bayrakları asıldı. 3 kardeşten biri olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.

ACI HABER SAĞLIK EKİPLERİ KONTROLÜNDE VERİLDİ

Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde oturan baba ocağına ateş düştü. Şehit Demirel'in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.

30 AĞUSTOS'A NİKAH TARİHİ ALMIŞLARDI

Yakınları, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldıklarını söyledi. Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Dibek köyündeki evine Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi.

DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) memleketi Konya'ya ateş düştü.

2015'TE GÖREVE BAŞLADI

Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Koç Ailesi çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Şehit haberini alan yakınlarının akın taziyeye geldiği şehit evinin bulunduğu apartmana Türk Bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Koç'un doğum gününün dün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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