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Afrin şehidinin vasiyetini üstlenmişti, Bahçeli'den projeye sıkı takip

AFRİN ŞEHİDİNİN VASİYETİNİ ÜSTLENMİŞTİ, BAHÇELİ'DEN PROJEYE SIKI TAKİP

Afrin Operasyonunda şehit düşen Astsubay Musa Özalkan'ın, Telafer'de okul vasiyetini üstlenen MHP lideri Devlet Bahçeli, proje ile ilgili denetlemeler yaptı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 18:30
Puan Ver : Afrin Şehidinin Vasiyetini Üstlenmişti, Bahçeli'den Projeye Sıkı Takip(8/10)4

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın "Telafer'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi" yönündeki vasiyetini üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, projenin çizimiyle ilgili Yüksek Mimar Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve mimar kızı Zeynep Günaydın'ı görevlendirdi.

"PROJEDE YER ALMAKTAN ONUR VE GURUR DUYDUM"

Başkan Günaydın ve kızı, hazırladıkları projeyi MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sundu. MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yaptıkları sunumun fotoğraf karelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yusuf Ziya Günaydın, "Şanlı ordumuzun kahraman Mehmetçiklerinden Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan kardeşimiz vasiyet olarak Telafer'e bir anaokulu yapılmasını söylemiş, Liderimiz Devlet Bahçeli de bu vasiyeti bizzat kendisinin yerine getireceğini açıklamıştı. Şehit kardeşimizin adını taşıyan anaokulunun mimarisi için şahsımı görevlendiren Genel Başkanımıza bugün eşim Dilek Günaydın ve kızım Zeynep Günaydın ile birlikte sunum yaptık. Bu projede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duydum. Bizlere bu onuru yaşatan Genel Başkanımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEHİDİN VASİYETİ

Afrin'deki Zeytin Dalı Herakatı'nın ilk şehidi olan Piyade Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyetinde, "Vasiyetimdir, şehit olursam Kurt-Ar Derneği aracılığı ile Telafer'deki Türkmen balalar için anaokul-kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması" ifadeleri yer almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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