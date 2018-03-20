İsveç takımı Hammarby'e transfer olan Erkan Zengin, Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyetini yerine getirmek için mezarını ziyaret edecek.

Eskişehirspor'dan İsveç 1. Lig takımı Hammarby'e transfer olan Erkan Zengin, Afrin şehidi Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyetini yerine getirmek için Eskişehir'e giderek Dunca'nın ailesi ve mezarını ziyaret edecek.

İsveç 1. Lig takımlarından Hammarby'de top koşturan Erkan Zengin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyetini yerine getireceğini söyleyerek, en kısa zamanda Eskişehir'e gideceğini ve Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın ailesi ve mezarını ziyaret edeceğini dile getirdi.

"EN YAKIN ZAMANDA ZİYARETİNE GELECEĞİZ"

Erkan Zengin'in babası Yılmaz Zengin de vasiyet karşısında yoğun duygular yaşadığını belirterek, "Bu millet ve bu devlet sizlerle gurur duyuyor. Sizleri bizim devamlı kalbimizde olacaksınız ve dualarımızı hiç eksik etmeyeceğiz. Şehidimizin mekanı cennet olsun, tüm ailesine de Allah sabır versin. Bilsinler ki bizler de onların bir ailesiyiz. Şehidim rahat uyusun en yakın zamanda ziyaretine geleceğiz" dedi.

MEZARINI ZİYARET ETMESİNİ İSTEMİŞTİ

Eskişehir'de iki gün önce son yolculuğuna uğurlanan Piyade Binbaşı Dunca'nın şehit olmadan bir ay önce en yakın arkadaşına bir vasiyette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Dunca, arkadaşına 18 Şubat'ta gönderdiği telefon mesajında, "Hacı ne yapıyorsun? Biz içeri giriyoruz. Sağ salim geri dönersek eğer bu mesaj sende kalsın ama olur da şehitlik rütbesi nasip olursa bu sana vasiyetim olsun" ifadelerini kullanmış ve Erkan Zengin'in mezarını ziyaret etmesini istemişti.

Kaynak: haberinburada