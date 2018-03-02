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Afrin şehidinin ailesi, acı haberi sosyal medyadan öğrendi

AFRİN ŞEHİDİNİN AİLESİ, ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in ailesi, acı haberi sosyal medyadan öğrendi.

Tarih : 02 Mart 2018, 11:00
Puan Ver : Afrin Şehidinin Ailesi, Acı Haberi Sosyal Medyadan Öğrendi(6.6/10)10

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evine ateş düştü.

ŞEHİT ATEŞİ NAZİLLİ'YE DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamında Afrin'de çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, beraberindeki 7 askerle birlikte şehit oldu. İcra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğu, 26 askerin ise yaralandığı açıkladı. Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in şehadet haberi, Aydın'ın Nazilli ilçesinde oturan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Dinek ailesi acı haberle büyük üzüntü yaşarken, şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Aileye yakınları ve komşuları taziye ziyaretine gitti.

AİLE HABERİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Afrin'e görevli olarak giden ve bugünkü çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in şehadet haberini, Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde oturan ve boyacılık yapan baba Kenan Dinek (50) ile ev hanımı anne Sezgül Dinek, sosyal medyadan öğrendi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen Dinek çifti, büyük acıyla yıkıldı.

KAYMAKAM, EMNİYET MÜDÜRÜ HABERİ VERMEYE GİTTİ

Ardından eve Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, sağlık personeli ile birlikte ailenin yaşadığı Nazilli İlçesi İstiklal Mahallesi 520 sokaktaki evlerine gitti. İki katlı binanın zemin katında oturan Dinek Ailesi'ne acı haber verildi.

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Anne Sezgül Dinek'in feryatları yürekleri dağladı. Ardından evde bekleyen sağlık ekipleri, baba ve anneye sakinleştirici yaptı. Nazilli Belediyesi tarafından ailenin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı.

OKUL TATİL EDİLDİ

Çok sayıda Nazilli vatandaşta ailenin yaşadığı eve geldi. Belediye ekipleri taziyeler için evin önüne çadır kurdu. Şehit evinin hemen karşısındaki İstiklal İlkokulu da yarın (Cuma) taziye nedeniyle tatil edildi.

Şehit Mehmet Dinek'in cenazesi bugün önce Nazilli'deki evine getirilecek ardından da memleketi Denizli'nin Tavas İlçesi Çalık Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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