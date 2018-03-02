AFRİN ŞEHİDİNE VEDA! TABUTU GÖRÜNCE SÖYLEDİĞİ SÖZ GÖZYAŞLARINA BOĞDU
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in cenazesi, askeri uçakla memleketleri Kastamonu'ya getirildi.
KASTAMONU ŞEHİDİNE SAHİP ÇIKTI
Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında dünkü çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in cenazesini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait Solo Türk isimli askeri uçak, Kastamonu Havalimanı'na indi. Şehit cenazelerini Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Per. Alb. Sadettin Yıldız, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ilçe belediye başkanları ve ilçe kaymakamları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve adli erkan, şehit aileleri ile Kastamonulular karşıladı.
KIZ KARDEŞİNDEN YÜREK DAĞLAYAN SÖZLER: KALKSIN ABİM O TABUTTAN
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından uçaktan alınarak, omuzlarda bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi omuzlarda taşınırken şehit yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel'in kız kardeşi Fatma Demirel, "Abimi tabuta koymuşlar, kalksın abim o tabuttan" diyerek gözyaşı döktü.
CUMA NAMAZINDAN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel'in cenazesi, konvoy eşliğinde Kastamonu'dan şehir içerisinden geçerek İnebolu ilçesine gönderildi. Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel'in cenazesi, İnebolu'da Evrenye Köyünde düzenlenecek törenle Dibek Köyünde Cuma namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 70 Yaşındaki İbrahim Dede, 250 Bin Liralık Evini Mehmetçik'e Bağışladı
- Başbakan Yıldırım'dan Tarihi Kışlada Askerlere Yemek Sürprizi
- 'insanlık Ölmemiş' Dedirten Görüntü! Şehit Babasını Sırtında Taşıdı
- İsrail Askeri Aa Muhabirine Saldırıp Yaraladı!
- Otoyolda Önce Kurşun Yağmuruna Tutuldu Sonra Benzin Dökülüp Yakıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Merkel Ve Trump Telefonda Putin'in Açıkladığı Nükleer Füze'leri Konuştu
- Düğün Fotoğraflarını Beğenmedi, Şirkete İnternetten Saldırınca 89 Bin Dolar Ceza Kesildi
- Mahkeme Kararını Verdi: Vatandaşlar Siyasetçilere Küfür Edebilir
- O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi
- 15. Kattan Atladı, Burnu Bile Kanamadı
Bu Haberle İlgili Yorumlar