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AFRİN ŞEHİDİNE VEDA! TABUTU GÖRÜNCE SÖYLEDİĞİ SÖZ GÖZYAŞLARINA BOĞDU


Afrin şehidine veda! Tabutu görünce söylediği söz gözyaşlarına boğdu
Tarih : 02 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Afrin Şehidine Veda! Tabutu Görünce Söylediği Söz Gözyaşlarına Boğdu(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in cenazesi, askeri uçakla memleketleri Kastamonu'ya getirildi.

KASTAMONU ŞEHİDİNE SAHİP ÇIKTI

Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında dünkü çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in cenazesini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait Solo Türk isimli askeri uçak, Kastamonu Havalimanı'na indi. Şehit cenazelerini Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Per. Alb. Sadettin Yıldız, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ilçe belediye başkanları ve ilçe kaymakamları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve adli erkan, şehit aileleri ile Kastamonulular karşıladı.

KIZ KARDEŞİNDEN YÜREK DAĞLAYAN SÖZLER: KALKSIN ABİM O TABUTTAN

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından uçaktan alınarak, omuzlarda bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi omuzlarda taşınırken şehit yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel'in kız kardeşi Fatma Demirel, "Abimi tabuta koymuşlar, kalksın abim o tabuttan" diyerek gözyaşı döktü.

CUMA NAMAZINDAN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel'in cenazesi, konvoy eşliğinde Kastamonu'dan şehir içerisinden geçerek İnebolu ilçesine gönderildi. Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel'in cenazesi, İnebolu'da Evrenye Köyünde düzenlenecek törenle Dibek Köyünde Cuma namazının ardından toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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