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Afrin Operasyonunun 38. Gününde Tsk Duyurdu: 2001 Terörist Öldürüldü
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Afrin Operasyonunun 38. Gününde TSK Duyurdu: 2001 Terörist Öldürüldü

AFRİN OPERASYONUNUN 38. GÜNÜNDE TSK DUYURDU: 2001 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Afrin operasyonunun 38. gününde açıklama yapan TSK, etkisiz hale getirilen 2059 teröristten 58'inin sağ ele geçirildiğini duyurdu.

Tarih : 26 Şubat 2018, 17:10
Puan Ver : Afrin Operasyonunun 38. Gününde Tsk Duyurdu: 2001 Terörist Öldürüldü(6/10)2

Zeytin Dalı Harekatı'nın 38. gününde TSK'dan açıklama geldi. Açıklamada, etkisiz hale getirilen 2059 teröristten 58'inin sağ olarak ele geçirildiği belirtildi. Mehmetçik ve ÖSO güçleri, Afrin'in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini alarak, teröristlerin, Türkiye sınırıyla kara temasını tümüyle kesti.

SURİYE-TÜRKİYE SINIRIYLA TÜM KARA TEMASI KESİLDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Öğle saatlerinde de Karmanluk köyünü kurtaran TSK ve ÖSO, teröristlerin Afrin toprakları üzerinden Suriye-Türkiye sınırıyla tüm kara temasını kesmiş oldu.

115 NOKTA ÖRGÜTTEN TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 87'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 115 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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