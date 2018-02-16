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Afrin Operasyonunun 28. Gününde, Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı Bin 551 Oldu

AFRİN OPERASYONUNUN 28. GÜNÜNDE, ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI BİN 551 OLDU

Afrin operasyonunun 28. gününde açıklama yapan TSK, etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 551'e yükseldiğini duyurdu.

Tarih : 16 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Afrin Operasyonunun 28. Gününde, Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı Bin 551 Oldu(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1551 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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