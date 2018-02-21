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'Afrin merkeze girildi' fotoğrafını paylaşan muhabir, Esad yanlısıymış

'AFRİN MERKEZE GİRİLDİ' FOTOĞRAFINI PAYLAŞAN MUHABİR, ESAD YANLISIYMIŞ

Rejime bağlı terörist grupların dün Afrin bölgesine doğru ilerleyişine ilişkin görseli "Afrin merkeze girildi" şeklinde servis eden AFP foto muhabiri, Esad'ın sıkı destekçisi çıktı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 15:40
Puan Ver : 'afrin Merkeze Girildi' Fotoğrafını Paylaşan Muhabir, Esad Yanlısıymış(9/10)5

Fransız haber ajansı AFP'nin Suriye'deki foto muhabirinin, rejime bağlı terörist grupların dün Afrin bölgesine doğru ilerleyişine ilişkin görseli "Afrin merkeze girildi" şeklinde servis ettiği ve Esad rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar "yakın" ilişkiler kurduğu ortaya çıktı.

"AFRİN MERKEZE GİRİLDİ" DİYE SERVİS ETTİ

Suriye'de AFP'ye çalışan foto muhabiri George Ourfalian'ın TSK'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dezenformasyon yapmaya çalıştığı belirlendi.

Ourfalian'ın dün AFP için çektiği fotoğrafta "Suriye hükümeti destekçisi savaşçıların Afrin merkeze girdiği" iddiasını kullanması dikkati çekerken AFP, söz konusu bilgiyi "Esed hükümeti destekçisi savaşçıların Afrin bölgesine girişi" şeklinde düzeltti.

REJİMİN ÜNLÜ GAZETECİSİYLE DE SIK SIK GÖRÜŞÜYOR

Sosyal medyada, rejimin ünlü gazetecilerinden Şadi Hilwa ile de samimi pozlarını paylaşan Ourfalian'ın, Esed rejimi askerleriyle de sık sık görüştüğü ve yakın ilişkiler kurduğu gözlendi.

ESAD'IN ASKERLERİYLE ZAFER İŞARETİ YAPMIŞ

Fotoğraflarda, AFP'ye çalışan Ourfalian'ın, Esed rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar rejime yakın olduğu ve rejimin gazetecisi gibi çalıştığı görülüyor.

Ourfalian'ın, Esed askerlerine ait tank ve karargahlarda Esed askerleriyle çekilmiş çeşitli görüntüleri bulunuyor.

AFRİN MERKEZE 10 KM KALA ÇEKİLMİŞLERDİ

Dün Zeytin Dalı Harekatı'na karşı YPG/PKK-DEAŞ'a destek vermek amacıyla saat 17.00 sularında Afrin'in güneyindeki Nubul Zehra bölgesinden hareket eden rejim destekçisi terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu ateşi üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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