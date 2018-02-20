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Afrin krizi doların ateşini yükseltti!

AFRİN KRİZİ DOLARIN ATEŞİNİ YÜKSELTTİ!

Esad rejimi güçlerinnin Afrin'e girmesi sonrası dolar 3,80'in üzerine çıktı. Borsa ise günü yüzde 2,1 düşüşle kapadı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 19:50
Puan Ver : Afrin Krizi Doların Ateşini Yükseltti!(7/10)3

Dolar endeksi bugün, cuma günü gördüğü üç yılın dip seviyesi olan 88,25'in üzerinde 89,60 civarında yer alıyor. Bu durum TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkiliyor.

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dolar/TL 3,80'in üzerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 4,68'in üzerinde hareket ediyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,79'un önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,7350'nin destek olarak izleneceğini söyledi.

BORSADA YÜZDE 2'LİK DÜŞÜŞ

BIST 100 endeksi günü yüzde 2,11 düşüşle 113.432,85 puandan tamamladı, işlem hacmi 6,2 milyar TL oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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