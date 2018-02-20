AFRİN KRİZİ DOLARIN ATEŞİNİ YÜKSELTTİ!
Esad rejimi güçlerinnin Afrin'e girmesi sonrası dolar 3,80'in üzerine çıktı. Borsa ise günü yüzde 2,1 düşüşle kapadı.
Dolar endeksi bugün, cuma günü gördüğü üç yılın dip seviyesi olan 88,25'in üzerinde 89,60 civarında yer alıyor. Bu durum TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkiliyor.
DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ
Dolar/TL 3,80'in üzerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 4,68'in üzerinde hareket ediyor.
Teknik açıdan dolar/TL'de 3,79'un önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,7350'nin destek olarak izleneceğini söyledi.
BORSADA YÜZDE 2'LİK DÜŞÜŞ
BIST 100 endeksi günü yüzde 2,11 düşüşle 113.432,85 puandan tamamladı, işlem hacmi 6,2 milyar TL oldu.
Kaynak: haberinburada
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