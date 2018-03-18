AFRİN HÜKÜMET KONAĞININ İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO bugün Afrin merkezde kontrolü sağladı. İlçe merkezindeki hükümet binasında da arama faaliyetleri yapıldı. Sözde kanton binası da arandı.
SÖZDE KANTON BİNASI ARANDI
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO bugün Afrin merkezde kontrolü sağladı. İlçe merkezindeki hükümet binasında da arama faaliyetleri yapıldı. Sözde kanton binası da arandı.
HÜKÜMET KONAĞINDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30'da kontrolün tamamen sağlandığı Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi.
AA hükümet binasında çekilen fotoğrafları abonelerine servis etti.
İşte o fotoğraflardan bazıları:
Kaynak: haberinburada
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