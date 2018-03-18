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Afrin Hükümet Konağının İçinden İlk Görüntüler Geldi
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AFRİN HÜKÜMET KONAĞININ İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ


Afrin hükümet konağının içinden ilk görüntüler geldi
Tarih : 18 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Afrin Hükümet Konağının İçinden İlk Görüntüler Geldi(6/10)2

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO bugün Afrin merkezde kontrolü sağladı. İlçe merkezindeki hükümet binasında da arama faaliyetleri yapıldı. Sözde kanton binası da arandı.

SÖZDE KANTON BİNASI ARANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO bugün Afrin merkezde kontrolü sağladı. İlçe merkezindeki hükümet binasında da arama faaliyetleri yapıldı. Sözde kanton binası da arandı.

HÜKÜMET KONAĞINDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30'da kontrolün tamamen sağlandığı Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi.

AA hükümet binasında çekilen fotoğrafları abonelerine servis etti.

İşte o fotoğraflardan bazıları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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