AFRİN HAREKATINDA GÖREVLİ SAĞLIK PERSONELİ KAZA YAPTI: 1 ŞEHİT
Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olarak sınıra giden 112 acil sağlık ekibinin içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu bir acil sağlık çalışanı hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer sağlık görevlisi ise yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olarak sınıra giden 112 acil sağlık ekibinin içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu paramedik Büşra Boyacı (22) hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer sağlık görevlisi ise yaralandı.
ARAÇLARIYLA REYHANLIYA GİDİYORLARDI
Kaza Antakya- Reyhanlı karayolu üzerinde meydana geldi. Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı ve bir arkadaşı, kendi araçlarıyla Reyhanlı'daki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı.
Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde yaşanan kaza sonucu araçta bulunan Büşra Boyacı hayatını kaybederken, diğer arkadaşı ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
TÖREN DÜZENLENECEK
Büşra Boyacı için yarın sabah Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği, ardından Antakya'ya bağlı Oğlakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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