Afrin'de Gazi Olan Uzman Çavuş Yusuf Ziya Günay Konuştu: 3 Arkadaşımı Kaybettim
Afrin'de Ortaya Çıktı! Tam 5 Kilometre Uzunluğunda
Çöken Balkonun Altında Kalan İneği İtfaiye Kurtardı
Ypg, Esad'dan Afrin'i Korumak İçin Resmen Yardım İstedi
Halkbank Bin 300 Yeni Personel Alacak
Böcek İlacı Satan E-Ticaret Devine, 1,2 Milyon Dolar Ceza
Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuk Otomobil Direksiyonunda
Başbakan Sinyalini Vermişti! Gazeteci Deniz Yücel, Serbest Bırakıldı
X-Ray Cihazı Gösterdi! İngiltere'ye Giden Tır'da Şok Eden Görüntü
İki Kritik Görüşmenin Ardından Türkiye Ve Abd'den Ortak Deklarasyon!
Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu
İphone'ların Çökmesine Tek Bir Harf Neden Oluyor
Teröristlerin Korkulu Rüyası, Afrin Hattında Konuşlandı!
Gözlerin Çevrildiği Kritik Görüşme Sona Erdi! İşte İlk Açıklamalar
İngilizler, Ab İle Ticarette Türkiye'yi Örnek Alacak
Anestezi Öğrencisi, Staj Yaptığı Hastanenin Tuvaletinde İntihar Etti
Aranan Hükümlü, Baskın Saatine Bakınca Polislere Sitem Etti
Nokia Yine Dikiş Tutturamadı! 425 Çalışanı İşten Çıkarıyor
İspanyol Çift Ulusal Parkta Cinsel İçerikli Video Çekip İnternete Yükledi
İzmir'den Acı Haber! Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Şehit

Afrin harekatında görevli sağlık personeli kaza yaptı: 1 şehit

AFRİN HAREKATINDA GÖREVLİ SAĞLIK PERSONELİ KAZA YAPTI: 1 ŞEHİT

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olarak sınıra giden 112 acil sağlık ekibinin içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu bir acil sağlık çalışanı hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer sağlık görevlisi ise yaralandı.

Tarih : 16 Şubat 2018, 09:50
Puan Ver : Afrin Harekatında Görevli Sağlık Personeli Kaza Yaptı: 1 Şehit(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olarak sınıra giden 112 acil sağlık ekibinin içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu paramedik Büşra Boyacı (22) hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer sağlık görevlisi ise yaralandı.

ARAÇLARIYLA REYHANLIYA GİDİYORLARDI

Kaza Antakya- Reyhanlı karayolu üzerinde meydana geldi. Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı ve bir arkadaşı, kendi araçlarıyla Reyhanlı'daki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı.

Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde yaşanan kaza sonucu araçta bulunan Büşra Boyacı hayatını kaybederken, diğer arkadaşı ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

TÖREN DÜZENLENECEK

Büşra Boyacı için yarın sabah Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği, ardından Antakya'ya bağlı Oğlakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afrin  Harekatında  Görevli  Sağlık  Personeli  Kaza  Yaptı  1  Şehit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER