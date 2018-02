Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Muzaffer Doğan, en kısa zamanda iyileşip görevine döneceğini söyledi.

ROKETLİ SALDIRIDA YARALANDI

Kilis'teki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Doğan, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde ziyaretçilerini kabul ediyor.

Doğan, yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda roket saldırısı sonucu yaralandığını bildirdi.

Aynı saldırıda kendisinin yanı sıra ikisi ağır olmak üzere 14 silah arkadaşının yaralandığını belirten Doğan, diğer yaralılara Allah'tan acil şifalar diledi.

"ÖNCE VATAN SONRA ANA VE YAR"

Sol kulağının işitme yetisini kaybettiğini aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Bu vatana her şeyim feda olsun. Canımı feda ederim. Afrin'e bağlı Duraklı köyünü teröristlerden temizlemeye giderken roket saldırısı sonucu yaralandım. Saat 15.00 sıralarında roket saldırısına uğradık. Roket, askeri zırhlı araca isabet etti. Aracın yanında 15 kişiydik ve yaralandık. Allah, herkese can sağlığı versin. Mesleğe başlarken söylediğim bir cümle var; hepsini bitireceğiz. Allah'a şükür iyiyiz. Her şeyi başaracağız. Başbakanımız ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan verdikleri destek için Allah razı olsun. Kendileriyle gurur duyuyorum. Önce vatan. Başka gözümüzde bir şey yok. Önce vatanı dik tutacağız, sonra sevgili ve ana diyeceğiz. Başka bir şey aklımıza gelmiyor. "

"HİÇBİR ENDİŞEYE GEREK YOK"

Yaralandığında baygın halde Kilis Devlet Hastanesine getirildiğini anlatan Doğan, hastanede kendisine "geçmiş olsun" ziyaretine gelen herkese teşekkür etti.

Uzman Çavuş Doğan, "Kolumuzu da ayağımızı da kaybetsek eni sonu iyileşip tekrar bulunduğum görevime gideceğim. PYD/PKK soysuzlarını temizleyeceğiz. Sıkıntınız olmasın. Hiçbir şekilde endişe etmenize gerek yok. Yaralandık ama en kısa zamanda görevimize dönmek istiyoruz. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"CANIMIZ VE HER ŞEY VATANA FEDA OLSUN"

Yaralı askerin babası Nevfel Doğan ise oğlunu göreve seve seve yolladığını dile getirdi.

Oğlunu vatan, namus ve her şeyi için göreve gönderdiğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Bizim için yaralanmak, ölmek önemli değil; önemli olan vatanımızı kurtarmak. Kanı bozuk insanların inlerine girmek ve bunları bitirmek için oğlum vatana feda olsun. Canımız ve her şeyimiz vatana fedadır. Sanmasınlar ki oğlum yaralanmış, görevine gitmeyecek. İnşallah oğlum en kısa zamanda görevine dönecek. Onların inlerine gireceklerdir. Bu konuda Türkiye'nin şüphesi olmasın. Bunlar Allah'ın izniyle bitecek. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve devletin yetkilileri başımızda olduğu sürece Türkiye'nin sırtı yere gelmeyecek. Her şey Başkomutan içindir. Türkiye'yi kimse bölemez."

