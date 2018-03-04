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Afrin an meselesi! 44. günde teröristlerin yolları kesildi

AFRİN AN MESELESİ! 44. GÜNDE TERÖRİSTLERİN YOLLARI KESİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 7 yerleşim yeri ile Racu ve Cenderis'ten Afrin'e ulaşan yollar TSK ve ÖSO birlikleri tarafından kontrol altına alındı.

Tarih : 04 Mart 2018, 20:10
Puan Ver : Afrin An Meselesi! 44. Günde Teröristlerin Yolları Kesildi(10/10)6

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 668'e ulaşırken, 7 yerleşim yeri ile Racu ve Cenderis'ten Afrin'e ulaşan yollar TSK ve ÖSO birlikleri tarafından kontrol altına alındı.

AFRİN'E GİDEN YOLLAR KONTROL ALTINDA

TSK'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri, tarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 04 Mart 2018 tarihinde, müteakip harekat için önem taşıyan Şeyh Hadid Beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır. Ayrıca, son iki günde icra edilen operasyonlar sonucunda, Racu ve Cinderes'ten Afrin'e ulaşan karayolları da kontrol altına alınmıştır. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 56 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2668'e ulaşmıştır. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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