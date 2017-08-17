AFRİKALI ZENGİN İŞ ADAMI: ARSENAL'İ ALIP ARSENE WENGER'İ KOVACAĞIM
Afrika'nın en zengin iş adamı Aliko Dangote, "Ben bir Arsenal taraftarıyım, kulübü satın almak istiyorum. Aldığımda da ilk icraatim Arsene Wenger'i göndermek olacak." dedi.
Afrika'nın en zengin adamı olan Nijeryalı dolar milyarderi Aliko Dangote, Arsenal taraftarı olduğunu ve kulübü satın almak istediğini söyledi.
"KULÜBÜ ALINCA WENGER'İ GÖNDERECEĞİM"
Bloomberg'e konuşan Aliko Dangote, "Kulübü satın aldıktan sonra ilk icraatim Arsene Wenger'i göndermek olacak. İyi iş çıkardı ancak artık başka birinin işin başına geçmesi ve şansını denemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
PETROL ZENGİNİ
Lagos'ta petrol kuyuları olan ve kişisel gelirinin 10 milyar Dolar'dan fazla olduğu tahmin edilen Dangote'nin kulübün yüzde 67'sinin sahibi olan Amerikalı Stan Kroenke ve yüzde 30'unun sahibi Rus milyarder Alisher Usmanov ile kulübü satın almak için görüşeceği duyuruldu.
Dangote, konuyla ilgili olarak, "Eğer doğru bir fiyat verirlerse kulübü satın alırım. Sadece kar etmeyi düşünen bu takım sahiplerini, birinin kulüpten uzaklaştırması gerekiyor. Yeni petrol rafinerim bittikten sonra Arsenal'i satın almak için masaya oturacağım ve kulübü satın almak için pazarlık yapacağım." diyerek sözlerini noktaladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar