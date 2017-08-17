Afrika'nın en zengin iş adamı Aliko Dangote, "Ben bir Arsenal taraftarıyım, kulübü satın almak istiyorum. Aldığımda da ilk icraatim Arsene Wenger'i göndermek olacak." dedi.

Afrika'nın en zengin adamı olan Nijeryalı dolar milyarderi Aliko Dangote, Arsenal taraftarı olduğunu ve kulübü satın almak istediğini söyledi.

"KULÜBÜ ALINCA WENGER'İ GÖNDERECEĞİM"

Bloomberg'e konuşan Aliko Dangote, "Kulübü satın aldıktan sonra ilk icraatim Arsene Wenger'i göndermek olacak. İyi iş çıkardı ancak artık başka birinin işin başına geçmesi ve şansını denemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

PETROL ZENGİNİ

Lagos'ta petrol kuyuları olan ve kişisel gelirinin 10 milyar Dolar'dan fazla olduğu tahmin edilen Dangote'nin kulübün yüzde 67'sinin sahibi olan Amerikalı Stan Kroenke ve yüzde 30'unun sahibi Rus milyarder Alisher Usmanov ile kulübü satın almak için görüşeceği duyuruldu.

Dangote, konuyla ilgili olarak, "Eğer doğru bir fiyat verirlerse kulübü satın alırım. Sadece kar etmeyi düşünen bu takım sahiplerini, birinin kulüpten uzaklaştırması gerekiyor. Yeni petrol rafinerim bittikten sonra Arsenal'i satın almak için masaya oturacağım ve kulübü satın almak için pazarlık yapacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: haberinburada