

Aydın'da dün gece meydana gelen bir intihar olayı ilginç bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı Güney Afrika'dan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne okumaya gelen 21 yaşındaki Themba Dhlamini, Adanan Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın en üst katına çıkarak merdiven boşluğunda intihar etti. Bayram günü hayata veda eden Afrikalı öğrencinin cesedini polis de belediye işçileri de taşımak istemedi.