

Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor. Ege, Kuzey Afrika üzerinden gelen kuvvetli sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Hafta sonundan itibaren sıcaklığın Aydın'da 44, Manisa'da 42, İzmir'de 41, Balıkesir'de 39 dereceye kadar ulaşması tahmin ediliyor. Bir hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcaklıkların sonraki dönemde az da olsa düşeceği, ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi.