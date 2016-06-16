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afrika'dan sıcak hava geliyor

AFRİKA'DAN SICAK HAVA GELİYOR

Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Tarih : 16 Haziran 2016, 09:21
Puan Ver : Afrika'dan Sıcak Hava Geliyor(9/10)10


Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor. Ege, Kuzey Afrika üzerinden gelen kuvvetli sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Hafta sonundan itibaren sıcaklığın Aydın'da 44, Manisa'da 42, İzmir'de 41, Balıkesir'de 39 dereceye kadar ulaşması tahmin ediliyor. Bir hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcaklıkların sonraki dönemde az da olsa düşeceği, ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi.








Etiketler: Afrika  Dan  Sıcak  Hava  Geliyor    haber

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