AFRİKA'DA DÜNYANIN EN BÜYÜK BEŞİNCİ ELMASI BULUNDU
Güney Afrika ülkelerinden Lesotho'daki Lesteng elmas madeninden, dünyanın en büyük beşinci elması çıkartıldı.
Güney Afrika'da çıkartılan elmas, dünyanın en büyük beşinci elması olarak kayıtlara geçti. Madeni işleten İngiltere merkezli Gem Diamonds firması, elmasın 910 karat ve 40 milyon dolar değerinde olduğunu duyurdu.
EN BERRAK SINIFTAN
Gem Diamonds Başkanı Clifford Elphick basına yaptığı açıklamada, söz konusu elmasın en berrak elmas sınıfı olan "D renkli" sınıfından olması ve büyüklüğü itibarıyla çok nadide bir parça olduğunu söyledi.
Elphick, "Madenimizden çıkarttığımız bu son elmas dünyada bugüne kadar çıkartılmış en büyük beşinci elmas olma özelliğine sahip. Madenimizden 2006 yılında 603 karatlık, 2015 yılında ise 357 karatlık başka bir elmas çıkarttık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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