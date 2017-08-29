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Afganistan'ın Başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama

AFGANİSTAN'IN BAŞKENTİ KABİL'DE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKINLARINDA PATLAMA

ABD'nin Kabil'de bulunan Afganistan Büyükelçiliği yakınlarında bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Abd Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama(9/10)5

Afganistan'da ABD Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

BANKANIN GİRİŞİNDE PATLAMA YAŞANDI

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki bir bankanın girişinde patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Danish, patlamanın Kabil Banka'nın girişinde meydana geldiğini ifade etti. Danish, ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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