AFGANİSTAN'IN BAŞKENTİ KABİL'DE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKINLARINDA PATLAMA
ABD'nin Kabil'de bulunan Afganistan Büyükelçiliği yakınlarında bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Afganistan'da ABD Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
BANKANIN GİRİŞİNDE PATLAMA YAŞANDI
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki bir bankanın girişinde patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Danish, patlamanın Kabil Banka'nın girişinde meydana geldiğini ifade etti. Danish, ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
Kaynak: haberinburada
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