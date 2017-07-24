Başkent Kabil'de bomba yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısında, en az 35 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de memurları taşıyan bir otobüsün yanında infilak ettirilen patlayıcı yüklü araç, en az 35 can kaybına, 42 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Aracın polis tarafından durdurulduktan sonra infilak ettiği açıklandı.

BİR KEZ DAHA YENİ GÜNE PATLAMA SESLERİYLE UYANDILAR

Bu yılın ilk altı ayında yüzlerce kişinin bombalı saldırılarda yaşamını yitirdiği Afganistan, bir güne daha patlama sesleriyle uyandı.

REUTARS: ÖLÜ SAYISI 35'İ BULDU

Bomba yüklü araç, başkent Kabil'deki bir Şii mahallesinde kamu personelini taşıyan otobüsün yanında patlatıldı. Saldırıda can kaybı önce 12 olarak açıklandı, dakikalar sonra 24'e çıktı. Reuters haber ajansı, son dakika koduyla duyurduğu haberinde ölü sayısının 35'i bulduğunu duyurdu.

GÜZARGAHTA BAŞKAN YARDIMCISI MUHAKKIK'IN EVİ DE VARDI

Patlayıcıyla doldurulmuş aracın infilak ettirildiği yer Kabil'in batısındaki bir Şii mahallesi. Aracın ilerlediği güzergahta Hazaraların önemli ismi ve Başkan Yardımcısı Muhammed Muhakkık'ın evi de vardı.

POLİS ARACI DURDU, PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Polis aracı durdurduğu sırada, içindeki patlayıcı infilak etti. Afgan polisi, ilk belirlemelere göre onlarca yaralının da hastanelere taşındığını açıkladı.

HAZİRANDAKİ PATLAMADA 90 BİN İNSAN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Afganistan'da ocak-haziran dönemindeki saldırılarda 661 can kaybı var. Saldırıları terör örgütleri IŞİD veya Taliban üstlendi. Haziran ayında büyükelçiliklerin bulunduğu semtte gerçekleşen patlamada 90 insan yaşamını yitirmişti.

Kaynak: haberinburada