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afganistan'da intihar saldırısı: 10 ölü, 4 yaralı

AFGANİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI: 10 ÖLÜ, 4 YARALI

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel bir mahkemenin çalışanlarını taşıyan bir otobüse yönelik intihar saldırısı sonucu en az 10 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Tarih : 25 Mayıs 2016, 10:25
Puan Ver : Afganistan'da İntihar Saldırısı: 10 Ölü, 4 Yaralı(7/10)5


Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel bir mahkemenin çalışanlarını taşıyan bir otobüse yönelik intihar saldırısı sonucu en az 10 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.



Bölge polisinin verdiği bilgiye göre, başkent Kabil'in batısında Bagh-e-Davud bölgesinde yerel saatle 08.30 sıralarında yerel bir mahkemenin çalışanlarını taşıyan otobüse yönelik intihar saldırısı gerçekleştirildi. Patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 4 kişinin ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.



Öte yandan kazayla ilgili daha geniş bilginin, açılan soruşturmanın sonuçlanmasından sonra verileceği açıklandı.








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