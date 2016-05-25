Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel bir mahkemenin çalışanlarını taşıyan bir otobüse yönelik intihar saldırısı sonucu en az 10 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel bir mahkemenin çalışanlarını taşıyan bir otobüse yönelik intihar saldırısı sonucu en az 10 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.







Bölge polisinin verdiği bilgiye göre, başkent Kabil'in batısında Bagh-e-Davud bölgesinde yerel saatle 08.30 sıralarında yerel bir mahkemenin çalışanlarını taşıyan otobüse yönelik intihar saldırısı gerçekleştirildi. Patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 4 kişinin ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.







Öte yandan kazayla ilgili daha geniş bilginin, açılan soruşturmanın sonuçlanmasından sonra verileceği açıklandı.