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afganistan'da deaş liderlerinden hattab öldürüldü

AFGANİSTAN'DA DEAŞ LİDERLERİNDEN HATTAB ÖLDÜRÜLDÜ

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün liderlerinden Sayed Ömer Bacuri Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi.

Tarih : 05 Nisan 2017, 16:32
Puan Ver : Afganistan'da Deaş Liderlerinden Hattab Öldürüldü(9/10)7


Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Nangarhar'ın Açin ilçesinde düzenlediği operasyonda DEAŞ'ın liderlerinden Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi.



Operasyonda 24 DEAŞ üyesinin de öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.



 



kaynak:ahaber








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