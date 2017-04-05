AFGANİSTAN'DA DEAŞ LİDERLERİNDEN HATTAB ÖLDÜRÜLDÜ
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün liderlerinden Sayed Ömer Bacuri Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Nangarhar'ın Açin ilçesinde düzenlediği operasyonda DEAŞ'ın liderlerinden Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi.
Operasyonda 24 DEAŞ üyesinin de öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
kaynak:ahaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar