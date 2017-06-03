AFGANİSTAN'DA CENAZEYE BOMBALI SALDIRI: 14 ÖLÜ
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir cenazeye düzenlenen bombalı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırılar düzenlendi.
Afgan yetkililer, Kabil'de Mareşal Fehim tepesinde Afganistan Senatosu Başkan Yardımcısı Alem İzzedyar'ın oğlunun cenaze töreninde üst üste üç bombanın patladığını açıkladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
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