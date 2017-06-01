AFGANİSTAN'DA BOMBALI SALDIRI: 1 ÖLÜ
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.
Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, otomobile yerleştirdiği bombayı, Celalabad Havaalanı yakınındaki polis kontrol noktasına yaklaşarak patlattığını belirtti.
kaynak:sabah
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