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afganistan'da abd'nin askeri danışmanlarına saldırı!

AFGANİSTAN'DA ABD'NİN ASKERİ DANIŞMANLARINA SALDIRI!

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Afgan komandonun, Amerikan askeri yetkililerine ateş açması sonucu bir Afgan asker hayatını kaybetti.

Tarih : 20 Mart 2017, 11:58
Puan Ver : Afganistan'da Abd'nin Askeri Danışmanlarına Saldırı!(8/10)8


Helmand Valiliği Sözcüsü Omer Zuvak yaptığı açıklamada komandonun Şorab ilçesindeki askeri üste Amerikan askeri danışmanlara ateş açtığını belirtti.



Çıkan çatışmada bir Afgan askerinin öldüğünü ifade eden Zuvak, 3 Amerikalının da yaralandığını söyledi.



Zuvak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.



 



kaynak:sabah








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