AFGANİSTAN'DA ABD'NİN ASKERİ DANIŞMANLARINA SALDIRI!
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Afgan komandonun, Amerikan askeri yetkililerine ateş açması sonucu bir Afgan asker hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Omer Zuvak yaptığı açıklamada komandonun Şorab ilçesindeki askeri üste Amerikan askeri danışmanlara ateş açtığını belirtti.
Çıkan çatışmada bir Afgan askerinin öldüğünü ifade eden Zuvak, 3 Amerikalının da yaralandığını söyledi.
Zuvak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.
kaynak:sabah
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