

Helmand Valiliği Sözcüsü Omer Zuvak yaptığı açıklamada komandonun Şorab ilçesindeki askeri üste Amerikan askeri danışmanlara ateş açtığını belirtti.







Çıkan çatışmada bir Afgan askerinin öldüğünü ifade eden Zuvak, 3 Amerikalının da yaralandığını söyledi.







Zuvak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.







kaynak:sabah