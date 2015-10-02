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afganistan'da abd uçağı düştü: 11 ölü

AFGANİSTAN'DA ABD UÇAĞI DÜŞTÜ: 11 ÖLÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'ın Celalabat kenti yakınlarında Amerikan ordusuna ait C130 tipi uçağın düşmesi sonucu 11 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tarih : 02 Ekim 2015, 10:06
Puan Ver : Afganistan'da Abd Uçağı Düştü: 11 Ölü(0/10)


Afganistan'ın Celalabad kentinde bir ABD savaş uçağının düştü. AFP haber ajansı uçağın düşürülmesini Taliban'ın üstlendiğini bildiriyor.



Ajansın aktardığına göre Taliban, ABD uçağını vurarak yere düşürdüğünü öne sürüyor.



AFP'ye konuşan ABD'li bir yetkili, olayda 11 kişinin öldüğünü söyledi.



C-130 model uçağın askeri teçhizat taşıdığını ifade eden yetkili, uçağın düşma anında herhangi bir düşman ateşi tespit edilmediğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.



Uçakta bulunan 6 ABD askeri çalışanın yanı sıra ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon kapsamında sözleşmeli olarak çalışan 5 sivilin de hayatını kaybettiği öğrenildi.








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