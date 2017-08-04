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Afganistan'da ABD Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü

AFGANİSTAN'DA ABD KONVOYUNA SALDIRI: 3 ÖLÜ

Afganistan'da Amerikan askeri konvoyuna düzenlenen bombalı intihar saldırısı sonucunda en az 3 sivil hayatını kaybederken, 5 ABD'li asker yaralandı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 01:50
Puan Ver : Afganistan'da Abd Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü(8/10)4

Afganistan'da Amerikan askeri konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırı, başkent Kabil'in Karabağ ilçesinde operasyon yapan Amerikan askerlerine el yapımı patlayıcıyla düzenlendi.

3 SİVİL ÖLDÜ, 5 ABD ASKERİ YARALANDI

Saldırı sonucunda en az 3 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 ABD askerinin yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, 1 Ağustos'ta Herat kentindeki camiye düzenlenen bombalı intihar saldırısı sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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