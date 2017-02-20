AFGANİSTAN'DA 25 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Afganistan'ın kuzeyinde iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava 25 çocuğun ölümüne sebep oldu.
Faryab Emniyet Amiri Amanullah Zafar, Faryab'ın Kohistan, Karamkol, Andhoy, Peştun Kot, Bilçirag ve Devlet Abad ilçelerinde dün sabahtan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
30 çobandan haber alınamadığını kaydeden Zafar, 6 kişinin yaralandığını belirtti.
Zafar, soğuk hava nedeniyle bin hayvanın da telef olduğunu vurguladı.
Onlarca köy yolu ulaşıma kapandı
kaynak:sabah
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