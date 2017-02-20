Zap Bölgesi'ne Hava Harekatı: 11 Terörist Öldürüldü
Ev Alana 15 Bin 575 Lira
Türkiye Kendi Uydusunu Üretip Uzaya Fırlatacak!
Tarkan'dan Veto Yediler
Aspirin Maskesiyle Sivilcelerden Kurtulun!
Afganistan'da 25 Çocuk Hayatını Kaybetti
Chp Olmayan Düzenlemeleri Varmış Gibi Gösteriyor
O Sürücülerin Primi 400 Tl'ye İnecek!
Suikastçı Hainler Hakim Karşısına Çıkıyor!
Galatasaray'dan Şok Bruma Kararı!
Meteorolojiden Buzlanma Ve Don Uyarısı
Otoparklarda Yeni Dönem!
Tsk: 27 Deaş Terör Mensubu Etkisiz Hale Getirilmiştir
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne Çirkin Saldırı
Hindistan Uzaya Aynı Anda 104 Uydu Gönderdi
Xiaomi Redmi Note 4X Çok Yakında Satışta
Galaxy S6 Android 7.0 Nougat Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu
Pokemon Go: Second Generation Resmiyete Kavuştu
Drone İle Teslimat Paraşüt Desteği İle Olacak
Afyon'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı!

afganistan'da 25 çocuk hayatını kaybetti

AFGANİSTAN'DA 25 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan'ın kuzeyinde iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava 25 çocuğun ölümüne sebep oldu.

Tarih : 20 Şubat 2017, 09:36
Puan Ver : Afganistan'da 25 Çocuk Hayatını Kaybetti(5/10)4


Faryab Emniyet Amiri Amanullah Zafar,  Faryab'ın Kohistan, Karamkol, Andhoy, Peştun Kot, Bilçirag ve Devlet Abad ilçelerinde dün sabahtan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



30 çobandan haber alınamadığını kaydeden Zafar, 6 kişinin yaralandığını belirtti.



Zafar, soğuk hava nedeniyle bin hayvanın da telef olduğunu vurguladı.



Onlarca köy yolu ulaşıma kapandı



 



kaynak:sabah








Etiketler: Afganistan  Da  25  Çocuk  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER