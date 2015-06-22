AFGANİSTAN PARLAMENTOSUNA SALDIRI
Afganistan parlamentosunun önünde patlamalar meydana geldiği ve güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı bildirildi. Saldırıyı Taliban üstlendi.
Afganistan parlamentosunun önünde patlamalar meydana geldiği ve güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı bildirildi. Saldırıyı Taliban üstlendi.
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