AFET ELEKTRİKSİZ BIRAKTI, CİHAZA BAĞLI ÇOCUK BOTLA KURTARILDI
Silivri'de, bu sabah yaşanan sağanak yağışa bağlı sel nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. 2 yaşındaki kas hastası çocuğun solunum cihazı kesilince botla yardım götürüldü.
Silivri'deki yazlıklarında tatilini geçiren bir aile, bugünkü sağanak yağmurda elektriğin kesilmesi ile kabus yaşadı. Ailenin 2 yaşındaki oğlu kas hastası Mert Kara'nın solunum cihazı elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Adresin bildirilmesi üzerine ekipler botla eve ulaşarak küçük çocuğu kurtardı.
YAZLIKLAR SULAR ALTINDA KALDI
İstanbul'da bu sabah yaşamı kabusa çeviren sağanak yağmur, Silivri Gümüşyaka Mahallesi Elmalık Mevkii'ndeki yazlık konutların zemin katlarını ve binaların çevresini su altında bıraktı. İstanbul'dan tatil için gelen yazlıkçı Kara ailesinin kas hastası çocuğu Mert'in solunum cihazı elektrik kesintisi nedeniyle durdu.
AFET KOORDİNASYON MERKEZİ BOTLA YETİŞTİ
Aile çocuklarının yaşamının tehlikeye girdiğini görünce panik içerisinde Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler botla eve ulaşarak anne Emel Kara ve oğlu Mert'i alıp ambulansın bulunduğu yere kadar götürdü. Mert Kara, manuel oksijen tüpü ile kurtarılıp hastaneye nakledildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'nın Güvenli Ev Dediği Hücreye Yapılan Baskında Kadın Terörist Yakalandı
- Lice'de Teröre Aman Verilmiyor! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Meslek Liseli Nuriye, Hacettepe Tıbbı Kazandım Diye Tüm Türkiye'yi Kandıran
- Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim
- İstanbullular Dikkat! Derbi Öncesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar