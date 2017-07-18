İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Afet Elektriksiz Bıraktı, Cihaza Bağlı Çocuk Botla Kurtarıldı

AFET ELEKTRİKSİZ BIRAKTI, CİHAZA BAĞLI ÇOCUK BOTLA KURTARILDI

Silivri'de, bu sabah yaşanan sağanak yağışa bağlı sel nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. 2 yaşındaki kas hastası çocuğun solunum cihazı kesilince botla yardım götürüldü.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Afet Elektriksiz Bıraktı, Cihaza Bağlı Çocuk Botla Kurtarıldı(6/10)2

Silivri'deki yazlıklarında tatilini geçiren bir aile, bugünkü sağanak yağmurda elektriğin kesilmesi ile kabus yaşadı. Ailenin 2 yaşındaki oğlu kas hastası Mert Kara'nın solunum cihazı elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Adresin bildirilmesi üzerine ekipler botla eve ulaşarak küçük çocuğu kurtardı.

YAZLIKLAR SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul'da bu sabah yaşamı kabusa çeviren sağanak yağmur, Silivri Gümüşyaka Mahallesi Elmalık Mevkii'ndeki yazlık konutların zemin katlarını ve binaların çevresini su altında bıraktı. İstanbul'dan tatil için gelen yazlıkçı Kara ailesinin kas hastası çocuğu Mert'in solunum cihazı elektrik kesintisi nedeniyle durdu.

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ BOTLA YETİŞTİ

Aile çocuklarının yaşamının tehlikeye girdiğini görünce panik içerisinde Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler botla eve ulaşarak anne Emel Kara ve oğlu Mert'i alıp ambulansın bulunduğu yere kadar götürdü. Mert Kara, manuel oksijen tüpü ile kurtarılıp hastaneye nakledildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afet  Elektriksiz  Bıraktı  Cihaza  Bağlı  Çocuk  Botla  Kurtarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER