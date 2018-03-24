Çocuk Taciz Eden Oto Yıkamacı: Daha Önce De Erkeklerle Birlikte Oldum
Kocasının Vurduğu Hamile Kadın Bitkisel Hayata Girdi, Bebeği Öldü
Muharrem Usta'dan Olay Sözler: El Fatiha! Hiçbir Şeyimiz Yok
Löw'den İlginç Mesut Kararı! Kadroya Almadı
Rehine Krizine Kahramanlığı İle Damga Vuran Polis Hayatını Kaybetti
İkinci Çiftlik Bank Vakası! 8 Ayda 90 Milyon Tl'lik Vurgun
Darbeci Yakınları, 15 Temmuz Gazisini Yumrukladı
Aylar Sonra Ortaya Çıktı! Doğumda Karnında Gazlı Bez Unuttular
Tsk Duyurdu: Afrin Tamamen Temizlendi, Kontrol Sağlandı
Beşiktaşlı Jeremain Lens: Fenerbahçe'den Daha İyiyiz
Chp'li Vekil 'sorunları Biliyorum' Deyip İstanbul'a Talip Oldu
Afad Yetkilileri Deprem Riski Artan İlleri Açıkladı!
Komutan '3-5 Köy Kaldı' Deyip Afrin'deki Son Durumu Anlattı
Ateşli Pozlarıyla Gündem Olan İsim:Tek Gecelik İlişki Yaşarım
Gittiği Konser Sonrası İlginç Tepki: Memleketi Terk Etmeliyiz
Ukrayna'da Boyko'ya Olay Sözler: Kalede Bir Sıçan Var
Çiftlik Bank'ın Firari Ceo'su Aydın'ın Tutuklu Eşi: Dubai Ve Arjantin'den De Vatandaşlık Almıştı
Yer Altına Kozmik Karargah! Ülkenin Bütün Gizli Verileri Saklanacak
Hırsızlıktan Sabıkalı Genç Öldürüldü, Sevgilisi İki Katlı Mezar Yaptırdı
Ayrı Yaşadığı Eşinin Sevgilisini Av Tüfeği İle Öldürdü

AFAD Yetkilileri Deprem Riski Artan İlleri Açıkladı!

AFAD YETKİLİLERİ DEPREM RİSKİ ARTAN İLLERİ AÇIKLADI!

22 yıl sonra yenilenen deprem tehlike haritasında Türkiye'de "en tehlikeli alanlar" yüzde 42'den yüzde 17'ye düştü. Haritaya göre 46 ilde tehlike azaldı, 6 ilde arttı. AFAD yetkilileri, deprem riski artan ve azalan o illeri tek tek açıkladı.

Tarih : 24 Mart 2018, 12:00
Puan Ver : Afad Yetkilileri Deprem Riski Artan İlleri Açıkladı!(10/10)6

22 yıl sonra yenilenen "Türkiye Deprem Tehlike Haritası", AFAD'ın uygulamaya koyduğu online deprem sorgulama sistemini duyurulmasıyla gündeme geldi. Haberin ardından, yaşadığı semtin deprem tehlikesini öğrenmek isteyenler "https://tdth.afad. gov.tr/" adresine akın etti. Yeni haritada 46 ilde deprem tehlikesi azalırken, 6 ilde yükseldi. Eski haritada Türkiye topraklarının yüzde 42'si "en tehlikeli" kategoride tanımlanıyordu. Yeni haritada bu oran yüzde 17'ye düştü. 1996 yılında hazırlanan haritada binaların yüzde 44'ü "tehlikeli alanlar"da yer alırken, bu oran yüzde 26 olarak güncellendi. AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Yerin altı değişmedi ama fay hatlarını daha yakından tanımaya başladık" dedi.

"İSTANBUL'UN GÜNEYİNE DİKKAT"

Eski haritanın herhangi bir kente ilişkin genel tahmini ortaya koyduğunu belirterek, artık semt semt, hatta noktasal olarak tespit yapılabildiğini vurgulayan Güllüoğlu, "Örneğin, Manisa'nın tamamı eskiden en tehlikeli olarak kabul edilen 1. bölgede yer alırken yeni haritada artık renk geçişleri var. Deprem haritasının değişmesi sadece haritanın değişmesi anlamına gelmiyor, aynı zamanda inşaatlarda kullanılan binlerce parametrenin de değişmesi demek. Her bir parametrenin bir karşılığı var, bir maliyeti var. İstanbul'da fay hattı Marmara Denizi'nden geçiyor. Özellikle güneyindeki bölge tehlikeli. İstanbul'un güneyindeki binaların daha dayanıklı yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"SİLİVRİ'DE TEHLİKE ARTTI"

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan: Harita eksik ve yetersiz. Deprem tehlike haritası değil deprem davranış haritası çıkarılmalı. Emekli Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdik: Benzerleri arasında en iyisi. En son teknoloji ve bilgilerle hazırlanmış çok kıymetli bir haritadır. Avrupa ile de beraber çalıştık, onların da haritalarını alıp, onun üzerine ilaveler yaptık ama onun da üzerinde. Yeni harita ile belirsizliklerin azaldı. İstanbul için 1999 depreminden sonra ana Marmara fayının konumu daha iyi belirlendi, tehlike değerlendirmeleri de ona göre yapıldı.

GEÇ KALINDI

Haritanın 4-5 yılda bir revize edilmesi gerekebilir. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz: MTA diri fay hatlarını 2011 yılında güncelledi. Deprem tehlike haritasının güncellenme gereği çıkmıştı. 22 yıl sonra güncellendi, geç kalındı ama mevcut bilgilere göre doğru ve iyi bir harita. Eskiden fayın Marmara denizinin içinden dümdüz gittiği düşünülüyordu, bu değişti. Fayın yeri net olarak belirlendi. Buna paralel olarak da Avrupa yakasında özellikle Silivri civarında tehlike arttı.Anadolu yakasında ise tehlike azaldı.

TEHLİKE DEĞERİ YÜKSELEN İLLER:

Aksaray

Erzurum

Karaman

Rize

Tekirdağ

Trabzon

Türkiye'de deprem değeri yükselen ve düşen illerin haritası

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afad  Yetkilileri  Deprem  Riski  Artan  İlleri  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER