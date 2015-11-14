

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, AFAD ekiplerinin en fazla karşılaştığı acil durum türü 247 olay ile sıkışmalı trafik kazaları olurken, trafik kazalarından sonra en fazla gerçekleşen afet ve acil durum olayları; kayıp, deprem, boğulma ve mahsur kalma şeklinde sıralandı. En fazla olayın gerçekleştiği coğrafi bölgenin ise 342 afet ve acil durum ile Karadeniz bölgesi olduğu belirtildi.







Yapılan açıklamada, AFAD ‘Türkiye Afet Müdahale Planı'nı yürürlüğe girilmesiyle, sistematik müdahale çalışmalarını 81 il genelinde ve yurtdışında sürdürüldüğü belirtileerek, 81 ildeki AFAD il müdürlüklerinde ve 11 AFAD arama kurtarma birliğinde, bin 900'den fazla ‘arama kurtarma uzmanının' görev yaptığı bildirildi.







AFAD açıklamasında, sualtı, dağcılık ve KBRN gibi branşlarda uzmanlıkları bulunan AFAD ekiplerinin, 26 afet ve acil durum türüne müdahale ettiği, arama kurtarma uzmanlarının görev aldığı 26 olay türü arasında, boğulma, göçük, fırtına ve patlama gibi durumlar da bulunduğu ifade edildi.







Açıklamada, 2015 yılının başından itibaren 300 günde, 68'i yurtdışında olmak üzere toplam bin 254 afet ve acil durumda görev aldığı belirtilerek, yurt içinde gerçekleşen bin 186 afet ve acil durumdan 342'si Karadeniz'de, 209 olay Ege'de, 177 olay İç Anadolu'da, 173 olay Marmara'da, 118 olay Akdeniz'de, 109 olay Doğu Anadolu'da ve 58 olay ise Güney Doğu Anadolu'da meydana geldiği, yurt dışında en fazla müdahale edilen olay türünün 66 olay ile deprem olduğu bildirildi.







Yapılan açıklamanın sonunda, Türkiye genelinde en fazla gerçekleşen afet ve acil durumlar, 247 olay ile sıkışmalı trafik kazası, 246 olay ile kayıp, 112 olay ile deprem, 107 olay ile boğulma ve 98 olay ile mahsur kalma olduğu belirtilerek, AFAD ekiplerinin, deprem, sel, heyelan ve çığ gibi sık görülen afetlerin yanı sıra yaralı tahliyesi, zehirlenme, yoğun kar yağışı ve aşırı yağışlar gibi olaylara da müdahale ettiği ifade edildi.