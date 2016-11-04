

Teknik direktör Dick Advocaat, Robin van Persie'yi oynatmamasıyla ilgili olarak, “En güçlü kadromuzla sahaya çıkıyoruz. Robin Van Persie ile aramızda konuştuk, haftada 2 kez oynatmamanın doğru olacağını düşündük. 2 maçın ona fazla geleceğini düşündük. Pazarı (Akhisar maçı) düşündük. Hem bugün (dün) hem pazar oynaması ona fazla gelecekti. Van Persie sakat değil. 2 maç vücuduna fazla gelecekti” dedi. Bu sözler şaşkınlık yarattı.