ADVOCAAT'TAN ŞAŞIRTAN VAN PERSİE AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Robin van Persie ile ilgili, "2 maçın ona fazla geleceğini düşündük" dedi
Teknik direktör Dick Advocaat, Robin van Persie'yi oynatmamasıyla ilgili olarak, “En güçlü kadromuzla sahaya çıkıyoruz. Robin Van Persie ile aramızda konuştuk, haftada 2 kez oynatmamanın doğru olacağını düşündük. 2 maçın ona fazla geleceğini düşündük. Pazarı (Akhisar maçı) düşündük. Hem bugün (dün) hem pazar oynaması ona fazla gelecekti. Van Persie sakat değil. 2 maç vücuduna fazla gelecekti” dedi. Bu sözler şaşkınlık yarattı.
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