Hollanda Milli Takım kadrosuna Türkiye'den 4 isim seçildi. Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, Bulgaristan ve Fransa ile oynayacakları maçların kadrosunu açıkladı.

TÜRKİYE'DEN BABEL, LENS, ELİA VE RVP, FRANSA'DAN SNEİJDER

Dick Advocaat'ın açıkladığı geniş kadroda Türkiye'den Ryan Babel, Eljero Elia, Jeremain Lens ve Robin van Persie de yer aldı. Galatasaray'dan Nice'e transfer olan Wesley Sneijder de kadroda yer alıyor.

Robin van Persie, uzun süredir milli takıma çağırılmıyordu. Hollandalı yıldız son olarak 13 Ekim 2015 yılında Çekya ile oynanan maçın kadrosunda yer alıyordu.

İşte Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosu...

Kaynak: haberinburada