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Advocaat'tan Milli Takım'a büyük sürpriz! 2 yıl sonra çağırdı

ADVOCAAT'TAN MİLLİ TAKIM'A BÜYÜK SÜRPRİZ! 2 YIL SONRA ÇAĞIRDI

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, en son 13 Ekim 2015 yılında Milli Takım formasını giyen Fenerbahçeli Robin van Persie'yi kadroya çağırdı.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 19:50
Puan Ver : Advocaat'tan Milli Takım'a Büyük Sürpriz! 2 Yıl Sonra Çağırdı(10/10)6

Hollanda Milli Takım kadrosuna Türkiye'den 4 isim seçildi. Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, Bulgaristan ve Fransa ile oynayacakları maçların kadrosunu açıkladı.

TÜRKİYE'DEN BABEL, LENS, ELİA VE RVP, FRANSA'DAN SNEİJDER

Dick Advocaat'ın açıkladığı geniş kadroda Türkiye'den Ryan Babel, Eljero Elia, Jeremain Lens ve Robin van Persie de yer aldı. Galatasaray'dan Nice'e transfer olan Wesley Sneijder de kadroda yer alıyor.

Robin van Persie, uzun süredir milli takıma çağırılmıyordu. Hollandalı yıldız son olarak 13 Ekim 2015 yılında Çekya ile oynanan maçın kadrosunda yer alıyordu.

İşte Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosu...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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