ADVOCAAT'TAN F.BAHÇE'Yİ KARIŞTIRACAK SÖZLER!
UEFA Avrupa Ligi'ne Krasnodar'a elenerek veda eden Fenerbahçe'de maç sonrası teknik direktör Dick Advocaat kelimenin tam anlamıyla çıldırdı.
Hollandalı hoca başta oyuncuları olmak üzere çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
"Maça çok iyi başladık ama öyle oynarken biraz da şans lazım o golü atabilmeniz için. Hakem bir de penaltımızı vermedi; verseydi, bambaşka bir maç olurdu.
Devre arasına kadar ancak skoru 1-1'e getirdik. O dakikadan sonra tüm riskleri alamazdık çünkü 2. golü yersek tur tamamen giderdi.
25 dakika kala riskleri aldık ama işimiz zordu. Bu akşamla ilgili gerçekçi olmalıyız. Bazı oyuncularımız vermeleri gereken katkıyı bu gece veremedi.
kaynak:haberler
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