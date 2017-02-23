

Hollandalı hoca başta oyuncuları olmak üzere çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.



"Maça çok iyi başladık ama öyle oynarken biraz da şans lazım o golü atabilmeniz için. Hakem bir de penaltımızı vermedi; verseydi, bambaşka bir maç olurdu.