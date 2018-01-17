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Advocaat'tan F.Bahçe'ye Yiğithan Mesajı: Başka Oyuncu Vermeleri Lazım
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Advocaat'tan F.Bahçe'ye Yiğithan mesajı: Başka oyuncu vermeleri lazım

ADVOCAAT'TAN F.BAHÇE'YE YİĞİTHAN MESAJI: BAŞKA OYUNCU VERMELERİ LAZIM

Fenerbahçe'nin Sparta Rotterdam'a kiralamak üzere anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli'nin sakatlanması sonrasında Dick Advocaat, "Fenerbahçe'nin bana başka bir oyuncu vermesi lazım" dedi.

Tarih : 17 Ocak 2018, 20:10
Puan Ver : Advocaat'tan F.Bahçe'ye Yiğithan Mesajı: Başka Oyuncu Vermeleri Lazım(10/10)6

Fenerbahçe'nin Sparta Rotterdam'a kiralamak üzere anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli, sarı-lacivertlilerin İstanbulspor'la oynadığı kupa maçında sakatlandı.

Bu gelişme üzerine Sparta Roterdam Teknik Direktörü Advocaat'tan ilginç bir açıklama geldi.

"FENERBAHÇE'NİN BAŞKA BİR OYUNCU VERMESİ LAZIM"

Yiğithan'ın ilk 11'de oynadığını ve 20 dakika sonra sakatlandığını duyduğunu belirten Advocaat esprili bir dille, "Bu durum bana garip geldi. Şimdi Fenerbahçe bana başka bir oyuncu verecek" dedi.Hollandalı çalıştırıcı ayrıca genç oyuncuyla telefonda görüşeceğini söyledi.

AYKUT KOCAMAN: SON DERECE ÜZGÜNÜM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbulspor maçı sonrası Yiğithan'ın sakatlığıyla ilgili üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi;

"Yaşanan sakatlıktan dolayı son derece üzgünüm. Kendisiyle geçen sezon çalışmış bir hocanın onu istemesinin ardından sakatlığı büyük şanssızlıktı. Biraz daha oynayarak göndermeyi istiyorduk. Sakatlığının derecesini şimdilik bilmiyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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