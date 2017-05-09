ADVOCAAT'LA İLGİLİ HOLLANDA'DAN YENİ AÇIKLAMA
Basın toplantısında, Advocaat'ın Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesi durumunda görevine başlayacağı belirtilmesinin ardından KNVB yaptığı yeni açıklamada, tecrübeli teknik adamın 9 Haziran'da takımın başına geçeceğini kaydetti
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) yayınladığı yeni bir açıklama ile Dick Advocaat'ın milli takım teknik direktörlüğündeki görevine 9 Haziran başlayacağını duyurdu.
KNVB yetkilisi Hans van Breukelen, Zeist kentinde yapılan basın toplantısında Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanan Advocaat'ın, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Mayıs'ta Medipol Başakşehir'e elenmesi durumunda milli takımdaki görevine hemen başlayacağını duyurmuştu.
Bu açıklamanın ardından KNVB'nin sitesinden bir bildiri yayımlandı. Bu bildiride Advocaat'ın 9 Haziran'da 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg'la oynayacağı maçla görevine başlayacağı kaydedildi.
kaynak:sabah
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