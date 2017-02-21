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advocaat'ın yerine galatasaray'ın eski hocası!

ADVOCAAT'IN YERİNE GALATASARAY'IN ESKİ HOCASI!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tarih : 21 Şubat 2017, 11:09
Puan Ver : Advocaat'ın Yerine Galatasaray'ın Eski Hocası!(6/10)4


Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, yönetimin "Kal" teklifine rağmen devam etmeme kararı aldı. Yönetim de yerine gelecek isim konusunda adayları belirleme çalışmalarına başladı. İşte yaşananlar ve ismi ortaya atılan sürpriz teknik adam...



'Her şeyin tek sorumlusu' olarak gösterilmekten rahatsız ve sezon sonu görevi bırakmayı düşünüyor. İşte Advocaat'ın kendisi hakkında rahatsızlık duyduğu konular ve bu olaylar hakkındaki görüşleri:



Advocaat'ın en çok sinirlendiği konu, 'tazminat almak için istifa etmiyor' şeklindeki iddialar. Hollandalı'nın, konuyla ilgili bir sohbette, "Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve tazminat maddesi yok. Beni paragöz bir antrenör olarak göstermek kime ne kazandıracak? Ben buraya Fenerbahçe yönetiminin davetiyle geldim ve yeni bir heyecan hissettim. Para hep ikinci plandaydı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



 



kaynak:sabah






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