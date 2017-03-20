Makyajsız Da Güzel Görünebilirsiniz
Bursa'da Sis Faciası: 2 Ölü
Adobe Gelirlerini Arttırdı
Sony, Telefonlar Arası Kablosuz Şarj Transferi Teknolojisi İle İlgili Patent Aldı
Street Fighter 4, Geriye Uyumluluk Kapsamında Xbox One'a Geldi
Corsair, Tenkeyless K63 Mekanik Klavye İle Piyasada
Super Mario Run Android Çıkış Tarihi Açıklandı
Sony'nin Yeni Telefonu Xperia L1 Ortaya Çıktı
Playstation 3 Üretimi Japonya'da Sona Eriyor
Ankara'ya ‘Üst Düzey' Yaşam Sokağı
Dolar Haftaya Nasıl Başladı?
Sağlık İçin Hayvan Belgeseli İzleyin
O Ses Türkiye 2017 Şampiyonu Kim Oldu?
Merve Boluğur Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu
Avrupa'daki Türklere 'gidin' Dedi!
Balıkesir De Tır Devrildi: 1 Ölü
Altın İki Haftanın En Yükseğini Gördü
Hangi Otomobillere Ne Kadar Trafik Sigortası Ödenecek?
İstanbul'da Kuyu Alarmı! En Çok Bu İlçelerde Var!
Advocaat'ın Son Bir İsteği Var!

advocaat'ın son bir isteği var!

ADVOCAAT'IN SON BİR İSTEĞİ VAR!

Dick Advocaat yardımcılarına "Kariyerimin sonunda kupa kaldırmak istiyorum. Bunun için Türkiye Kupası benim için çok önemli ve bunu oyuncularımla konuşacağım” dedi

Tarih : 20 Mart 2017, 08:59
Puan Ver : Advocaat'ın Son Bir İsteği Var!(8/10)9


‘GÜZEL BİR ANI OLACAK'

Teknik direktör Dick Advocaat, yardımcıları Cor Pot ve Mario Been ile yaptığı durum değerlendirmesinde, “Fenerbahçe'yi çalıştırmak kariyerimin sonunda büyük bir fırsattı. Bir çok nedenden dolayı ligde başarılı olamadık ve bunun için de camiayı üzdük. Ancak hem bu kulübe güzel bir anı bırakmak hem de kendim bir kupa kaldırmak istiyorum. Bu yüzden Ziraat Türkiye Kupası benim için çok önemli. Bunu oyuncularıma da anlatacağım" ifadesini kullandı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Advocaat  In  Son  Bir  İsteği  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER