

‘GÜZEL BİR ANI OLACAK'



Teknik direktör Dick Advocaat, yardımcıları Cor Pot ve Mario Been ile yaptığı durum değerlendirmesinde, “Fenerbahçe'yi çalıştırmak kariyerimin sonunda büyük bir fırsattı. Bir çok nedenden dolayı ligde başarılı olamadık ve bunun için de camiayı üzdük. Ancak hem bu kulübe güzel bir anı bırakmak hem de kendim bir kupa kaldırmak istiyorum. Bu yüzden Ziraat Türkiye Kupası benim için çok önemli. Bunu oyuncularıma da anlatacağım" ifadesini kullandı.







kaynak:habertürk