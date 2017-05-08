ADVOCAAT'IN MENAJERİ HOLLANDA'YI AÇIKLADI!
Fenerbahçe'den sezon sonu ayrılacak olan Dick Advocaat için Hollanda Milli Takımı açıklaması geldi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adamı Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımının başına geçmesine günler kaldı... Fenerbahçe ile sezonu bitirecek olan Advocaat'ın önümüzdeki hafta Hollanda Futbol Federasyonuyla resmi anlaşma yapacağı açıklandı.
Advocaat'ın menajeri Rob Jansen, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Federasyon ile sözlü anlaşmaya vardık. Gelecek hafta da resmi anlaşmayı yapacağız." ifadelerini kullandı. Hollanda basını da Advocaat'ın 2017 Kasım ayına kadar Milli Takım antrenörü olacağını duyurdu.
Advocaat'ın Hollanda Milli Takımının başına geçtikten sonra yardımcılığını yapacak ismin de Ruud Gullit olduğu açıklanmıştı.
kaynak:sabah
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