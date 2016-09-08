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advocaat'ın 4 günlük izninin sırrı ortaya çıktı

ADVOCAAT'IN 4 GÜNLÜK İZNİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'de milli maç arasında yapılan 4 günlük izin tartışma çıkartırken bu izinlerin sırrı da ortaya çıktı.

Tarih : 08 Eylül 2016, 11:13
Puan Ver : Advocaat'ın 4 Günlük İzninin Sırrı Ortaya Çıktı(7/10)6


Takımının yaz döneminde çalışmadığını görev Dick Advocaat'ın bu tarz yüklemeler sonrası yaşanabilecek sakatlıkların önüne geçebilmek için yüklemelerin ardından dinlenme verdiği öğrenildi.








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