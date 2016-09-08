ADVOCAAT'IN 4 GÜNLÜK İZNİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'de milli maç arasında yapılan 4 günlük izin tartışma çıkartırken bu izinlerin sırrı da ortaya çıktı.
Takımının yaz döneminde çalışmadığını görev Dick Advocaat'ın bu tarz yüklemeler sonrası yaşanabilecek sakatlıkların önüne geçebilmek için yüklemelerin ardından dinlenme verdiği öğrenildi.
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