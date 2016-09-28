

"OZAN VE JOSEF ŞU ANDA FARKLI BİR POZİSYONDA"







Ozan ve Josef'in geçmişten farklı pozisyonlarda oynadığını belirten Hollandalı teknik adam, "Ozan ve Josef De Souza defansif orta saha olabilir ama Pazr günü de Mehmet Topal'ın önünde oynadılar. Geçmişte farklı pozisyonlar oynamış olabilirler ama şu anda bu şekilde değiller. Feyenoord maçı benim için duygusal bir karşılaşma olmayacak ama hepimizin neredeydik ve nereye gidiyoruzu görmemiz açısından önemli bir karşılaşma. Feyenoord'un bu sezon yaptıkları gerçekten inanılmaz ama burada kritik konu bizim ne yapacağımız" ifadelerini kullandı.







"SON MAÇIMIZDA 15 POZİSYONA GİRDİK"







Fenerbahçe'nin son maçında 15 pozisyona girdiğini dile getiren Advocaat, "Son iki maçta 7 gol attık, 15 pozisyona girdik, kalemizde 2 gol gördük. Bunda sıkıntılı olan durum nedir? Burada tek sorun var; çok fazla sayıda pozisyona giriyoruz ama son bitirişi yapamıyoruz. Pozisyona girdiğimiz sürece bunu geliştirebiliriz ve son pası atabilmek için çalışacağız. Son maçta 15 pozisyonumuz var ve rakibimizin de pozisyon bulması normal" dedi.







"VOLKAN ŞEN'DEN MEMNUNUZ AMA..."







Volkan Şen hakkında da konuşan Advocaat, "Volkan Şen'den mutluyuz, sadece son pas hariç. Son anda vizsyonunu biraz daha geliştirebilmesi gerekiyor. Gol atması ya da atamaması fark etmez sadece son anda yapabileceklerine daha iyi karar vermesi gerekiyor. Bence insanların seyretmekten zevk aldığı bir isim Volkan Şen" şeklinde konuştu.







"VAN PERSIE KARARIMI GÖRECEKSİNİZ"







Fenerbahçe'ye geliş sebebi hakkında da konuşan Advocaat, "Fenerbahçe'de olduğum için çok şanslıyım, belki de kariyerimin son basamağı olarak bunu seçtim, bundan dolayı da hiçbir pişmanlık duymuyorum. Ben, kendim için ne iyiyse onu yaparım, başkalarının dediği benim için önemli değil, umurumda değil. Van Persie'yi oynatıp oynatmama konusunda kararımı da yarın göreceksiniz. Fenerbahçe ve Feyenoord'un ikisi de paralel takımlar. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü ve en çok taraftarına sahip olan takım olduğunu söyleniyor." dedi.